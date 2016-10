National Geographic 10:45 bis 11:35 Dokumentation Wettlauf ums Gold Erste Funde USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Doug Baker lässt seine Tochter und ihren Ehemann Geoff als Unterstützung einfliegen. Der hat jedoch Schwierigkeiten, die ungewohnten Aufgaben zu bewältigen. Als dann noch Dougs Pumpe versagt, scheint die Saison für ihn gelaufen zu sein. Und als hätte Doug nicht schon genug Probleme, lässt Geoff auch noch einen riesigen Felsbrocken in Dougs Waschanlage fallen. In Fairbanks setzen John Reeves und seine Familie ihre Schatzsuche fort. Als sie endlich Hinweise auf Gold finden, liegt es so tief in der Erde, dass John beschließt, nur die Fundstellen zu markieren und das Land zu verkaufen - da finden seine Töchter eine sehr viel interessantere Stelle. Creighton Lapp und Chuck Tillian haben Probleme mit ihrem Generator. Nachdem Chuck, dem MacGyver des Bergbaus, die Reparatur gelungen ist, wollen sie mit ihrer ersten Goldwaschung starten, doch der Besitzer des Claims, Clark Durant, ist nicht aufzufinden. Sie beschließen, trotzdem anzufangen. Doch als Clark, der im Krankenhaus war, davon Wind bekommt, ist er außer sich vor Wut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goldfathers

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 201 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 169 Min. 3nach9

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 64 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 10:40 bis 11:30

Seit 39 Min.