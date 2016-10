National Geographic 09:05 bis 09:55 Dokumentation Mystery 360 Alien-Suche USA 2012 2016-11-14 15:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Immer wieder und überall auf der Welt berichten Menschen davon, unbekannte Flugobjekte oder mysteriöse Lichter am Himmel gesehen zu haben. Handelt es sich bei diesen UFOs um sichtbare Zeichen intelligenten, extraterrestrischen Lebens, das irgendwo in den Weiten des Weltraums darauf wartet, von uns entdeckt zu werden? Oder sind die wahrgenommenen Objekte von der Natur oder von Menschen verursachte Phänomene, die manche Zeitgenossen nur irrtümlicherweise mit der Existenz einer außerirdischen Spezies in Verbindung bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranatural

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 228 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 80 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 48 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 48 Min.