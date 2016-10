KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Alien Surfgirls Gewitter über Lightning Point / Streit unter Brüdern AUS 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Gewitter über Lightning Point: Zoey ist anderer Meinung als der Rest der Gruppe. Sie findet, Brandon habe das Recht, alles über seine Herkunft zu erfahren. Kiki, Amber und Luca halten es jedoch für viel zu gefährlich, Brandon die ganze Wahrheit zu erzählen. Als Zoey und Brandon einen Strandspaziergang machen und Zoey drauf und dran ist, Brandon alles zu erzählen, zieht ein Gewitter auf. Brandon erinnert sich daran, was Luca über die Bedeutung von Gewittern im Zusammenhang mit dem Eintreffen der Aliens gesagt hat. Er läuft nach Hause, um sich vor der Konfrontation mit den vermeintlichen Entführern seiner Eltern aufzuladen. Zoey und Kiki glauben, dass ein Aufladen während des Gewitters bei Brandon furchtbare Folgen haben könnte. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Streit unter Brüdern: Brandon ist wütend, weil ihm alle verheimlicht haben, dass Zoey und Kiki Aliens sind. Sein Verhalten wird zunehmend unberechenbarer. Aus seiner Sicht gehören Kiki und Zoey zu den bösartigen Aliens, die seine Eltern einst entführt haben. Zwischen Brandon und Luca, der gerade auf Bandit reitet, kommt es auf dem Zuckerrohrfeld zu einem heftigen Streit. Mit seinen mentalen Kräften entzündet Brandon ein kleines Feuer auf dem Feld und Bandit geht daraufhin durch. Mit Luca auf dem Rücken prescht er in den Wald. Wenig später kehrt Bandit allein und ohne Luca zum Hof zurück. Brandon schweigt zu dem Vorfall und Ambers Mutter stellt einen Suchtrupp zusammen, der den Wald nach Luca durchkämmen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew J. Morley (Brandon) Kenji Fitzgerald (Luca) Paige Houden (Madison) Jessica Green (Kiki) Lucy Fry (Zoey) Philippa Coulthard (Amber Mitchell) Simone Bennett-Smith (Sgt. Olivia Mitchell) Originaltitel: Lightning Point Regie: Colin Budds Drehbuch: David Hannam, Anthony Morris, Simon Butters, Sam Carroll Musik: Ric Fprmosa & Ricky Edwards, Titelthema: "Ocean Blue" by P. Dacy u.a.