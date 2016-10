Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Schummler / Fieslinge USA, D 2005 Merken Schummler: Ned erklärt heute, welche unterschiedlichen Methoden es gibt, in der Schule zu schummeln. Er würde das zwar nie tun, aber wenn ein wichtiger Test ansteht, häufen sich die Schummelfälle und damit auch die Ideen, wie man am besten schummelt. Moze hat ein ähnliches Problem. Bitsy schreibt immer bei ihr ab und beschwert sich am Ende auch noch, dass Moze zu klein schreibt. Um dafür zu sorgen, dass Bitsy nie wieder abschreibt, gibt sie bei einem Test nur falsche Antworten. Sie bekommt zwar dafür eine 6, aber Bitsy auch, und sie wird nie wieder von ihr abschreiben. Da Ned vergessen hat, für einen Test zu lernen, muss er sich nun entscheiden, ob er schummelt, oder ob er zu Mr. Wright geht und ihn um einen Wiederholungstermin bittet. Und Sweeney bereut es, Cookie beschuldigt zu haben, er hätte geschummelt. Denn so etwas lässt Cookie sich nicht gefallen. Fieslinge: Ned wird mal wieder von Loomer gejagt. Glaubt er zumindest. Bis er rausfindet, dass Loomer nur von ihm wissen will, was Moze gerne mag. Aber da ist es schon zu spät. Denn Ned und Cookie haben einen ultimativen Plan geschmiedet. Sie wollen Loomer mit der Putzeimerschleuder überfahren, damit seine Mutter ihn aus der Schule nimmt und ihn auf eine Privatschule schickt. Aber schnell müssen Ned und Cookie eine neue Strategie entwickeln, da Loomer davon Wind bekommen hat. Ned spielt jetzt verrückt, damit Loomer Angst vor ihm bekommt und ihn nicht verprügelt. Währenddessen versucht Moze, ein Schlichtungsprogramm zu gründen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten ist sie erfolgreich und kümmert sich dann auch noch um das Loomer-Ned-Problem. Vor dem Schlichtungsausschuss wird entschieden, dass Loomer Kokosnusskopf nicht mehr ärgern darf, und Ned darf vor Loomer nicht mehr verrückt spielen. Und Gordy hat große Freude daran, den "Erzähler der Wildnis" zu spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Dave Allen (Mr. Kwest/Abe Lincoln) Mary Bogue (Nurse Hunsucker) Brooke Marie Bridges (Claire Sawyer) Linda Cevallos (Miss Enstile) Don Creech (Mr. Sweeney) Ernest Dukes (Brian) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Scott Fellows Drehbuch: Mike Preister

