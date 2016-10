Nick 01:20 bis 01:45 Comedyserie True Jackson Ryan auf Rollen USA 2008 Merken True soll eine Sportkollektion für den Skateboardprofi Ryan Sheckler entwerfen. Um herauszufinden, was Ryan gefallen könnte, scheuen True und Lulu keine Mühe: Die beiden verkleiden sich als Jungen und schleichen sich so in Ryans Skater-Club ein. Doch dort warten einige unerwartete Schwierigkeiten auf die Undercover-Ermittlerinnen. Unterdessen versucht Amanda ihre Persönlichkeit umzukrempeln: Sie will endlich zu einem freundlichen, zuvorkommenden und hilfsbereiten Menschen werden - damit ihre nächste Assistentin nicht schon nach dem ersten Arbeitstag kündigt. Ob Amanda ihre guten Vorsätze lange durchhält? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: KeKe Palmer (True Jackson) Ashley Argota (Lulu Johnson) Matt Shively (Ryan Laserbeam) Danielle Bisutti (Amanda Cantwell) Luke Broadlick (Skateboarder #2) Ron Butler (Oscar) Tiffany Danielle (Assistant) Originaltitel: True Jackson, VP Drehbuch: Bill Kunstler Musik: Eban Schletter Altersempfehlung: ab 12