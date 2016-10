Nick 08:50 bis 09:15 Trickserie Willkommen bei den Louds Für Jungs, die rocken wollen / Ein echt, echt, echt lautes Haus USA Merken Lincoln geht auf sein erstes Konzert. Luna fühlt sich dafür zuständig, "erste Konzerte" zu einem Erlebnis werden zu lassen, was nicht immer auf Begeisterung stößt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Loud House Altersempfehlung: ab 6

