Nick 05:00 bis 05:25 Jugendserie iCarly Folge: 26 Alle lieben Shane USA 2007 Wieder da Merken Freddie hat einen neuen Freund, Shane. Carly und Sam sind ganz aus dem Häuschen und wollen beide mit ihm ausgehen. Es entbrennt ein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen den beiden besten Freundinnen. Um das Problem zu lösen, schlägt Carly vor, diejenige, die von Shane zuerst geküsst wird, dürfe fortan mit ihm gehen. Aber auch für den begehrten Kuss greifen beide Mädchen tief in die Trickkiste - allerdings ohne den ersehnten Erfolg einstreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Bryan Coffee (Hal) Natalie Coughlin (Herself) Nick Di Brizzi Jr. (Pizza Delivery Man) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Steven Molaro, Andrew Hill Newman, Dan Schneider Musik: Michael Corcoran