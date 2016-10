Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Macau D Merken In dieser Ausgabe führt Anixe auf Reisen in den Südosten Chinas, nach Macau. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist heute eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik. Im Stadtbild sind die Spuren des europäischen Einflusses erhalten geblieben. Aber nicht nur die kolonialen Bauten machen Macau so einzigartig. Durch den politischen Sonderstatus ist Macau der einzige Ort in China, in dem das Glücksspiel legal ist. Mit Blick auf deren Umsatz stellen die Casinos von Macau mittlerweile ihre Vorbilder in den USA, wie Las Vegas oder Atlantic City, deutlich in den Schatten. Wer also schnell reich werden will, der reist nach Macau. Die Casinostadt zieht jährlich Millionen von Besuchern in ihren Bann. Großinvestoren kommen in Scharen, Luxus-Hotels sprießen wie Pilze aus dem Boden. Künftig soll das Unterhaltungsangebot noch weiter ausgebaut werden, damit neben dem Casinobesuch kein Wunsch offen bleibt. Erleben Sie mit uns ein außergewöhnliches Stück Europa in China. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen