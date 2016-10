Anixe HD 07:00 bis 07:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Raffaela, die sich langsam von ihrem Schwächeanfall erholt, macht der Familie schwere Vorwürfe, dass man über ihren Kopf hinweg wichtige Entscheidungen getroffen habe ... Natürlich denkt Zapf nicht daran, wieder zu gehen: Er nistet sich im "TreMono" ein und vergreift sich sogar an der Kasse ... Angie verstrickt sich immer mehr in Lügen. So glauben die Freundinnen, dass sie ihren neuen Freund vor ihnen geheim hält. Hinzu kommt Ärger im Krankenhaus mit Melanie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Franziska Grasshoff (Sarah Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Dirk Fritsch Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer

