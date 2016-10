Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Dokumentation Yellowstone Sommer GB, USA, A 2009 2016-10-30 12:05 16:9 HDTV Merken Der Sommer in Yellowstone will gut genutzt sein. Er ist kurz und die Tiere müssen sich in nur wenigen Wochen Vorräte für den langen Winter anlegen. Für die Grizzly Bären ist es nun an der Zeit, ihren Jungen das Fischfangen beizubringen und sie durch saftige Wiesen und Wälder hoch auf die Berge zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yellowstone