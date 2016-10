Kabel1 Doku 03:15 bis 03:35 Dokumentation Unreported World Kongo - Wrestling, Voodoo und Gewalt GB 2012 16:9 Merken Seyi Rhodes und Wael Dabbous reisen in die demokratische Republik Kongo. Dort tauchen sie in die außergewöhnliche Welt des professionellen Wrestlings ein. In der Hauptstadt Kinshasa treffen sie auf einen der Superstars der Szene. Außerdem decken sie auf, dass viele der Kämpfer in Bandenkriminalität und politische Korruptionsfälle verwickelt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unreported World

