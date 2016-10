Kabel1 Doku 01:10 bis 01:35 Dokumentation Die schrecklichsten Verbrechen der Welt Ángel Maturino Reséndez: Der Railroad-Killer USA 2011-2012 16:9 HDTV Merken Im August 1997 werden die Studenten Holly Dunn und Chris Maier in Kentucky auf dem Heimweg von einem Mann attackiert. Er erschlägt Chris, vergewaltigt Holly und lässt sie lebensgefährlich verletzt zurück. Die junge Frau überlebt als einzige von mindestens 16 Menschen, die der Serientäter zwischen 1986 und 1999 tötete. Man nennt ihn den "Railroad Killer", da seine Opfer meist nahe einer Bahnstrecke sterben. 1999 gerät der Einwanderer Ángel Maturino Reséndez ins Visier der Polizei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials