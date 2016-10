Sat.1 21:15 bis 22:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Kojoten USA 2016 2016-10-24 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Petty Officer Mateo Ortega ist tot. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin, doch dann finden die Ermittler heraus, dass Ortega mit einer honduranischen Gang Geschäfte machte. Ortega brachte Menschen illegal von Mittelamerika in die USA In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Daryl Mitchell (Patton Plame) Brian McNamara (ICE Agent Randy Wilson) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Fred Toye Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12