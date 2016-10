RBB 22:15 bis 22:45 Dokumentation Was ist gutes Essen - Die Qualität unserer Nahrungsmittel D 2016 2016-10-24 04:15 HDTV Merken Die Supermärkte quellen über. Immer reichhaltiger, immer vielfältiger wird das Angebot an Lebensmitteln. Aber was tut der Gesundheit wirklich gut? Dass zu viel Fett und zu viel Zucker in der Ernährung Schaden anrichten können, ist längst bekannt. Aber welche Art von Kohlenhydraten ist vorteilhaft, welche eher bedenklich? Welche Eiweiße sind gut für den Körper und welche Fette? Die Wissenschaftsreportage begleitet eine junge Lehrerin bei ihrer Suche nach dem besten Essen und unternimmt eine Reise zu wissenschaftlichen Instituten der Ernährungsforschung. Klar wird dabei: Man muss schon sorgfältig auswählen, wenn man sich qualitativ hochwertig ernähren will. Aber es lohnt sich. Der Film stellt Patienten vor, die durch eine Umstellung ihrer Ernährung Allergien, Hautausschläge und Reizdarmprobleme losgeworden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Was ist gutes Essen - Die Qualität unserer Nahrungsmittel Regie: Angelika Wörthmüller