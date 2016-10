RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2015 Live TV Merken Die Einsteiner organisieren eine Spendenaktion für Flüchtlinge. Daphne und Orkan haben erneut mit Eifersucht zu kämpfen. Die Einsteiner machen eine merkwürdige Entdeckung. Jannis steckt der Schreck des vergangenen Abends immer noch in den Knochen. Lejla tut ihm richtig Leid. Ein Obdachloser hat sie bei der Flüchtlingsveranstaltung rassistisch beschimpft. Niemand weiß, dass es sich dabei um Jannis' Vater handelt. Unterdessen initiiert Pippi eine Spendenaktion. Alle Einsteiner helfen fleißig mit. Sogar Kathi. Daphne ist eifersüchtig und verletzt: Orkan hat sich von Olivia küssen lassen. Als sich Daphne in einer schlaflosen Nacht bei Lennard ausweint, missversteht Orkan die Situation, und nun erwacht wiederum seine Eifersucht. Als Remo einige Schüler bittet, mit ihm den Dachboden nach brauchbaren Spenden abzusuchen, machen sie dort oben eine erschreckende Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johna Fontaine (Daphne) Flavius Budean (Orkan) Noah Alibayli (Henk) Yannick Rau (Dominik) Ada Lüer (Mila) Luna Kuse (Martha) Timon Würrihausen (Finn) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch