RBB 10:40 bis 12:10 Komödie Die Meute der Erben D 2001 Nach dem Roman von Gaby Hauptmann Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der etwas grantelnde, aber im Grunde liebenswürdige Ex-Bauunternehmer Arno Adelmann lebt förmlich auf, als er seine Nachbarin, die junge Apothekerin Ina und deren kleine Tochter Caro, vorübergehend in seiner Villa aufnimmt. Adelmanns intrigante Töchter und seine Schwiegersöhne sind jedoch überzeugt, dass der eigensinnige Alte sein Vermögen an eine ausgekochte Erbschleicherin verschleudert. Sie beantragen vor Gericht die Entmündigung des Alten. Doch der ist nicht auf den Kopf gefallen. - "Die Meute der Erben" ist eine unterhaltsame Komödie mit Günter Pfitzmann, Catherine Flemming, Eleonore Weisgerber, Robert Giggenbach und Rosemarie Fendel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Günter Pfitzmann (Arno Adelmann) Catherine Flemming (Ina) Veronika Fitz (Nancy) Eleonore Weisgerber (Thekla Bergmann) Robert Giggenbach (Bert Hübner) Rosemarie Fendel (Romy) Friederike Wagner (Bianca Hübner) Originaltitel: Die Meute der Erben Regie: Ulrich König Drehbuch: Scarlett Kleint, Michael Illner Kamera: Eberhard Geick, Carsten Geißler Musik: Tomas Kahane

