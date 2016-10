RTS Un 00:50 bis 01:50 Fantasyserie Game Of Thrones Das Buch des Fremden USA, GB 2016 Untertitel Merken Une surprise attend Jon Snow alors qu'il s'apprête à quitter Château Noir. Lord Petyr convainc le jeune seigneur du Val qu'ils doivent lancer une armée contre Bolton afin de sauver Sansa. Tyrion use de diplomatie pour trouver un terrain d'entente avec les nobles de Volantis, les ennemis de la Reine qui ont sollicité les Fils de la Harpie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) Lena Headey (Cersei Lannister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Aidan Gillen (Petyr 'Littlefinger' Baelish) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16