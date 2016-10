RTS Un 15:00 bis 16:55 Sonstiges Un mariage à l'épreuve CDN 2015 Stereo Merken Heureux parents de deux enfants et couple épanoui, Ben et Maura doivent s'adapter à une nouvelle vie avec le départ de leur plus jeune fils pour l'université. Maura accepte de partir travailler quelques semaines à Minneapolis, mais lorsqu'un poste permanent lui est proposé, tous deux doivent faire un choix entre continuer de vivre séparés ou opter pour un plus gros changement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Baldwin (Ben Walker) Kari Matchett (Maura McCabe Walker) Steven Love (Adam Walker) Amy Forsyth (Lacey Walker) Kate Drummond (Sienna Halvorson) Rob Stewart (Thomas Hardison) Tony Nappo (Doug) Originaltitel: Lead With Your Heart Regie: Bradley Walsh Drehbuch: J.B. White Musik: Sean Nimmons-Paterson