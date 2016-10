N24 Doku 01:10 bis 02:00 Dokumentation Apokalypse - Der Erste Weltkrieg Die Entscheidung F, CDN, USA, B 2015 Merken Nach der Machtübernahme durch die Bolschewiki im Herbst 1917 kommt es im März 1918 zum Friedensvertrag - Russland scheidet aus dem Krieg aus. Doch der erbitterte Kampf der Mittelmächte spitzt sich weiter zu. Als schließlich am 11. November 1918 der Waffenstillstand vereinbart wird, sind längst ganze Städte zerstört und etwa 18 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages wird der Frieden zwischen den Kriegsparteien besiegelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Narrator) François Arnaud (Narrator) Luigi Cadorna (Himself) Georges Clemenceau (Himself) Emperor Karl (Himself) Ferdinand Foch (Himself) Kaiser Wilhelm II (Himself) Originaltitel: Apocalypse WWI