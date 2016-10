N24 Doku 23:05 bis 00:10 Dokumentation Apokalypse - Der Erste Weltkrieg Die Hölle der Front F, CDN, USA, B 2015 Merken Die nachkolorierten Aufnahmen machen den Albtraum spürbar, dem die Soldaten während dieses Krieges ausgesetzt sind: Auf dem Schlachtfeld fliegen ihnen Granaten und Kugeln um die Ohren, in den Schützengräben leben sie wie Ratten. Verlustreiche Schlachten in Verdun und an der Somme, die erneut auf beiden Seiten hunderttausende Soldaten Leib und Leben kosten, ohne wirkliche Ergebnisse, lassen 1916 viele Männer an ihren Anführern und dem Sinn des Krieges zweifeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Narrator) François Arnaud (Narrator) Crown Prince Hohenzollern (Himself) Ferdinand Foch (Himself) Douglas Haig (Himself) Joseph Joffre (Himself) Kaiser Wilhelm II (Himself) Originaltitel: Apocalypse WWI