N24 Doku 17:00 bis 17:50 Dokumentation Geheime Erfindungen der Alliierten GB 2012 Krokodil, Krebs und Wickeltrommel - diese verharmlosenden Bezeichnungen stehen für Panzerfahrzeuge, die am Ende des Zweiten Weltkrieges zum Einsatz kamen. Als der Ausgang des Krieges auf Messers Schneide stand, setzten die Alliierten bei der Landung in der Normandie im Juni 1944 neuartige Waffen und Fahrzeuge ein. Diese Dokumentation zeigt die Erfindungen, die den Alliierten halfen, die Herrschaft Hitlers über Europa zu beenden. Originaltitel: The World's Weirdest Weapons