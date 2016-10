N24 Doku 07:10 bis 08:00 Dokumentation Kometen - Boten aus dem All GB 2007 Merken Die feurigen Lichtstreifen am Himmel haben die Menschen bereits in der Antike in ihren Bann gezogen. Sie sahen in ihnen die Vorboten der Zukunft. Aber wie sieht der heutige Forschungsstand aus? Die Dokumentation nähert sich dem Phänomen Kometen sowohl über die Ergebnisse aktueller Weltraummissionen, als auch über die Mythen, die diese Himmelskörper umgeben. Die Erkenntnisse aus beiden unterschiedlichen Richtungen kommen sich oft erstaunlich nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Comet's Tale

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 346 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 106 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 106 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 106 Min.