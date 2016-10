ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Die Hütte im Wald USA 2016 2016-10-24 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon ist fasziniert von dem wunderschönen Wald, den er mit seiner Virtual-Reality-Brille sehen kann. Am liebsten würde er die Brille gar nicht mehr absetzen. Ob ihm der Ausflug mit Penny, Leonard und Amy zu einer realen Waldhütte auch Spaß machen wird? Und Raj ist total aus dem Häuschen, als er erfährt, dass Bernadette und Howard ein Baby erwarten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver