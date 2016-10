ProSieben 11:00 bis 11:25 Comedyserie The Middle Der Zeitreisende und der Sensenmann USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mike und Brick sind an Halloween zusammen unterwegs. Dabei macht Brick eine seltsame Endeckung: Warum gibt es an einem Haus ein Wandgemälde von einem Jungen, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht? In der Zwischenzeit versucht Frankie, Axl, Kenny und Hutch dazu zu bewegen, sich an der Hausarbeit zu beteiligen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Brooke Shields (Rita Glossner) Alphonso McAuley (Hutch) Originaltitel: The Middle Regie: Elliot Hegarty Drehbuch: Tim Hobert Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman

