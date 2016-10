ProSieben 13:05 bis 13:30 Comedyserie How I Met Your Mother Neu ist immer besser USA 2011 2016-10-25 06:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ted glaubt, dass er sich mit dem Neubau der GNB ein wenig übernommen hat. Barney und Robin befürchten, dass er sich nun mit Zoey versöhnen könnte. Sie müssen unbedingt verhindern, dass sich die beiden auf einen Kaffee treffen. Und Lily klagt über ständige Übelkeit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jennifer Morrison (Zoey Pierson) Chi McBride (Rod) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12