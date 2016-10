Pro7 MAXX 03:15 bis 03:55 SciFi-Serie Minority Report Die Insel USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Agatha hat in einer Vision gesehen, dass Katie, die Tochter ihres Liebhabers Brian, stirbt. Sie ruft ihre Brüder auf die Insel Fiddler's Neck, um das Unglück zu verhindern. Doch mit Dash kommt zu Agathas Unmut auch Vega. Mit ihrer Hilfe finden die drei ehemaligen Precogs heraus, dass Katie an Malaria erkrankt ist, doch ihre Mutter verweigert dem Kind die nötigen Tabletten dagegen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meagan Good (Lara Vega) Stark Sands (Dash) Nick Zano (Arthur) Laura Regan (Agatha) Daniel London (Wally) Li Jun Li (Akeela) Wilmer Valderrama (Will Blake) Originaltitel: Minority Report Regie: Nick Hurran Drehbuch: Nathan McGuinness Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12

