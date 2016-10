Pro7 MAXX 22:55 bis 23:45 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Der Fluch USA, CDN 1996 2016-10-24 03:55 16:9 HDTV Merken Bei Ausgrabungen in Ecuador findet ein Wissenschaftlerteam eine Urne, in der die Gebeine einer heiligen Frau der Secona-Indianer aufbewahrt werden. Gegen den Willen der Indianer wird die Urne in ein Museum gebracht - und schon wenig später kommen mehrere Teilnehmer der Expedition auf rätselhafte Weise ums Leben. Haben Mulder und Scully es mit einem Fluch zu tun? Mulder ist wieder einmal nur allzu bereit, daran zu glauben, während Scully sich nicht darauf einlassen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Special Agent Dana Scully) David Duchovny (Special Agent Fox Mulder) Janne Mortil (Mona Wustner) Vic Trevino (Alonso Bilac) Tom McBeath (Dr. Lewton) Ron Sauvé (Mr. Decker) Alan Robertson (Carl Roosevelt) Originaltitel: The X-Files Regie: Kim Manners Drehbuch: John Shiban, Chris Carter Kamera: John S. Bartley Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12