Pro7 MAXX 21:10 bis 22:00 Actionserie The Flash Mann aus Stahl USA 2014 2016-10-24 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Barry bittet Iris, keine weiteren Artikel über den roten Blitz zu veröffentlichen. Sie lässt sich jedoch nicht beirren. Wenig später steht Barry Tony Woodward gegenüber. Er ist ein alter Bekannter, der ihn als kleiner Junge gelegentlich verprügelt hat. Tony verfügt über die Fähigkeit, Teile seines Körpers hart wie Stahl werden zu lassen. Als Barry erfährt, dass Tony Iris einen Besuch abgestattet hat, wird er wütend und es kommt zu einem erbitterten Kampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Originaltitel: The Flash Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Jaime Paglia, Chips Rafferty Kamera: Jeffrey C. Mygatt Altersempfehlung: ab 12