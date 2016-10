Pro7 MAXX 18:30 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Das Geheimnis von Z'Ha'Dum USA 1995 Merken Der grausame Krieg zwischen den Narn und den Centauri dauert an, und auch auf Babylon 5 sind die Folgen spürbar: Eine Flut von Flüchtlingen und Verletzten strömt auf die Raumstation. Der zwielichtige Morden, der sich lange nicht mehr auf Babylon 5 hatte blicken lassen, taucht ebenfalls im Zuge der Kriegswirren wieder ab und zu auf. Sheridan sorgt dafür, dass er verhört wird und erfährt auf diese Weise, dass die Schattenwesen vom Planeten Z'Ha'Dum ihre Wiederkehr planen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Capt. John Sheridan) Claudia Christian (Cmdr. Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Andrea Thompson (Talia Winters) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: David Eagle Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12