RTL NITRO 16:50 bis 17:40 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Angeklagt! USA 1996 2016-10-25 Bobby sieht sich vor einem einfachen Auftrag: Er soll einen auf Bewährung freigelassenen Sexualverbrecher begleiten und ihn zu seiner zugewiesenen neuen Wohnung bringen. Für diese Aufgabe gibt es 10.000 Dollar Belohnung, weshalb Bobby sofort zusagt. Allerdings ist die Ausführung des Auftrags nicht ganz so leicht, da die Bewohner jeder Stadt, durch die sie fahren, lautstark gegen den Mann protestieren. Ted Fisher hingegen beteuert seine Unschuld. Doch auch in seinem neuen Wohnort will ihm das keiner glauben. Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Christopher Rich (Ted Fisher) Holly Gagnier (Karen Walker) Michael Harris (Adam Burke) Elizabeth Anne Allen (Becky Nottingham) Originaltitel: Renegade Regie: Ronald Víctor García Drehbuch: Stephen J. Cannell, Janet Greek Musik: Roger Neill