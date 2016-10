RTL NITRO 13:10 bis 13:35 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Ein Schiff wird kommen USA 1965 Live TV Merken Der Brite Captain Michaels ist mit einem neuen deutschen Geschützaufsatz aus dem Kriegsgefangenenlager Stalag 5 entkommen. Hogan schmuggelt Michaels und den Aufsatz ins Lager. Der Mann und das Gerät müssen unbedingt nach England gebracht werden, und dazu eignet sich am besten ein Schiff. Also wird Klink überredet, einen Offiziersclub zu bauen. Zufällig sieht der Club aus wie ein Schiff - nun muss das Ding nur noch ans Meer gebracht werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert E. Hogan) Werner Klemperer (Col. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Hans Georg Schultz) Robert Clary (Cpl. Louis LeBeau) Richard Dawson (Cpl. Peter Newkirk) Ivan Dixon (Sgt. James 'Kinch' Kinchloe) Larry Hovis (Sgt. Andrew Carter) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Howard Morris Drehbuch: Jack H. Robinson, David Chandler Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding