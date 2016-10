RTL NITRO 11:10 bis 11:55 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Drei gegen die Mafia USA 1995 Live TV Merken Bobby ist auf der Suche nach einem besonders gefährlichen Mafioso, auf den ein sehr hohes Kopfgeld ausgesetzt ist. Dabei wird er von seinem alten Freund Sonny unterstützt, der weiß, wo sich Tony Spano versteckt. Dieser soll im Penthouse eines großen Hotels Unterschlupf finden. Um an den Gangster heran zu kommen, will Bobby als Wachmann in dem Hotel anfangen, allerdings wird Spano selber von einigen der besten Killer beschützt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Richard Steinmetz (Frankie) Bobbie Brown (Tricia) John D'Aquino (Tony Spano) Dawn Herriott (Nicole) Originaltitel: Renegade Regie: Corey Michael Eubanks Drehbuch: Robin Bernheim Musik: Roger Neill

