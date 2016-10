TLC 02:55 bis 03:40 Dokumentation Love Kills Leidenschaft bis in den Tod USA 2011 Merken Öl-Magnat Jimmy Joste ist in der exklusiven Partyszene von Houston bestens bekannt. Der Lebemann hat ein Faible für junge, schöne Frauen und ist fasziniert, als er eines Abends die hinreißende Rhonda Glover kennenlernt. Obwohl die ehemalige Rodeo Queen von Treue wenig hält, überschüttet Jimmy sie mit Häusern, Autos und Diamanten und erfüllt ihr jeden Wunsch. Doch übermäßiger Drogenkonsum und sexuelle Exzesse beginnen das Leben des Paars zu zerstören. Als eines Tages in ihrer Villa ein Mord geschieht, kommen grausige Details ihrer Beziehung ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scorned: Love Kills

