TLC 23:00 bis 23:50 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Happy Birthday USA 2014 Merken Kristyn hat für ihren Mann Sean ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk parat. Leider läuft nichts wie geplant, und Kristyn fällt während der Überraschung in Ohnmacht. Als Sean versucht, seine Liebste wiederzubeleben, kommen bereits die ersten Partygäste zur Feier. Das Geburtstagskind versucht, die heikle Situation zu überspielen, doch dann geht alles sehr schnell: Kristyn wird von Sean und seinen Kumpels in die Notaufnahme gebracht, wo die Party nahtlos weitergefeiert wird! Außerdem in dieser Episode von "Mein peinlicher Sex-Unfall": Eine höchst unangenehme erste Begegnung mit den zukünftigen Schwiegereltern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ione Butler (Nurse Debra) Sloane Grace (Kristyn) Matt Weinglass (Sean) Danielle Adisi (Mary Ann) Damien Blackshaw (Dr. Jacob Hansford) Yvette Esmeralda paz Favela (ER Nurse) Irene Park (Dr. Chi) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Justin Jones Musik: Christopher Nickel