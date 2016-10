TLC 22:05 bis 23:00 Dokusoap Gypsy Sisters Gypsy-Nachwuchs GB 2013 Merken Obwohl Mellie hart im Nehmen ist, bringt sie diese Schwangerschaft an ihre Grenzen. Doch nachdem sie einige Male in der Klinik war und aufgrund falschen Alarms nach Hause geschickt wurde, ist es nun endlich so weit: Die Wehen haben eingesetzt. Leider ist ihre Schwester Nettie ausgerechnet jetzt wie vom Erdboden verschluckt! Voller Panik fährt die werdende Mutter allein ins Krankenhaus. Doch als Baby Richard auf die Welt kommt, ist der gesamt Gypsy-Clan wieder versammelt und überschüttet Mellie mit Glückwünschen. Nur Kayla fehlt. Sie hat den schlimmen Streit mit ihrer Cousine Nettie noch immer nicht verdaut und will nicht riskieren, ihr in der Klinik zu begegnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Gypsy Sisters