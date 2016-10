TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Plötzlich Mutter Geburt in der Wanne USA 2011 Merken Kaitlyn arbeitet als Bedienung und lebt mit der Familie ihres Freundes auf einer Farm. Als sie plötzlich stark an Gewicht zunimmt, macht sie das kalorienreiche Essen ihrer Schwiegermutter in spe dafür verantwortlich. Eine Schwangerschaft zieht die 19-Jährige nicht in Betracht, da sie regelmäßig ihre Periode bekommt. Eines Morgens erwacht Kaitlyn mit heftigen Bauchschmerzen und nimmt ein heißes Bad, um sich zu entspannen. Ihr Baby kommt innerhalb von Minuten im Badewasser zur Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant