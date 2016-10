TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Amis freier Tag USA 2013 Merken Amis neuer Tattoo-Künstler Lee Rodriguez muss noch viel üben, bevor er den hohen Ansprüchen seines Bosses gerecht wird. Momentan besteht für ihn im Studio Tätowier-Verbot. Aber wie soll er dann besser werden? Shop-Manager Mike Diamond rät Lee, zusammen mit Yoji durch New York zu ziehen und einfach Leute auf der Straße zu Gratis-Tattoos zu animieren. Doch Lee gefällt dieser Vorschlag gar nicht. Kollegin Megan berät indessen Bodybuilder Mark, der ein Porträt seiner russischen Adoptivtochter auf der Wade haben möchte. Und damit das Motiv möglichst naturgetreu rüberkommt, hat er die Kleine ins Studio mitgebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink