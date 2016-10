TLC 17:00 bis 17:25 Dokusoap Baggage Battles - Die Koffer-Jäger Swami Says USA 2014 Merken Deutsche Technik ist sehr gefragt, auch bei den "Koffer-Jägern". Mark Meyer hat auf einer Nachlass-Auktion in Austin für 400 Dollar einen Siemens-&-Halske-Telegrafen ersteigert. Das museumsreife Morsegerät gehörte einem wohlhabenden Texaner und bringt dem Schnäppchen-King einen stattlichen Gewinn ein. Denn solche Gegenstände kann man nicht im Laden kaufen. Gleiches gilt für den Gürtel eines britischen Boxers. Die Auszeichnung wurde Al Foreman 1928 nach dem Sieg gegen Leo "Kid" Roy verliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baggage Battles