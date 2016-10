TLC 10:55 bis 11:55 Dokumentation Die Raritäten-Jäger GB 2015 Merken Eine Staffelei aus dem späten Viktorianischen Zeitalter: Für solche Raritäten blättern Sammler hohe Summen auf den Tisch. Das seltene Stück wurde vom Unternehmen "Improved Studio Easel, Winsor and Newton" gebaut, dem Hoflieferanten von Königin Viktoria. Drew Pritchard ist das betagte Objekt in dieser Folge 950 Pfund wert. In der kleinen Ortschaft Sileby hat es der Raritätenjäger anschließend auf eine Vitrine abgesehen. Der Schaukasten stammt aus einer Schokoladenfabrik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Salvage Hunters

