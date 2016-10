TLC 07:00 bis 07:40 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Modechaos im Country Club GB 2013 Merken Vier Shopaholics treten gegeneinander in den Ring um den Titel der "Fashionista". In dieser Episode beweisen sich Vivienne-Westwood-Fan Esta, Urban-Trendsetterin Jade, die Königin des tiefen Ausschnitts Karen und Modeprinzessin Anysha auf der Suche nach dem perfekten Look. Jede von ihnen bezeichnet sich natürlich als Stil-Ikone, doch werden sie mit ihrem Styling auch die Jury beeindrucken können? Als heutige Gast-Jurorin stellt Model und Designerin Caprice den Kandidaten drei Herausforderungen. Im Kampf gegen die Uhr ist die Jagd auf günstige, aber schlichtweg umwerfende Outfits eröffnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper

