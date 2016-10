ONE 08:45 bis 09:30 Porträt Deutschland, deine Künstler: Karl Lagerfeld D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Kein lebender Modeschöpfer, geschweige denn ein deutscher, wird weltweit so gefeiert wie Karl Lagerfeld. Für seine Mode genauso wie für seine Person. Nahezu jeder weiß, was er macht, doch man weiß nur wenig über den Menschen Karl Lagerfeld. Zum Auftakt der Fashion-Reihe auf WDR.DOK schaut die Dokumentation auf und hinter die Kultfigur Lagerfeld. Zu Wort kommen ehemalige Mitschüler, der Verleger seiner Bücher, Gerhard Steidl, die Chefredakteurin der Vogue Deutschland, Christiane Arp, sowie Lagerfelds Leibwächter Sébastien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland, deine Künstler Regie: Gero von Boehm

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 225 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:09

Seit 77 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 45 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 45 Min.