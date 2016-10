ONE 01:15 bis 01:45 Show Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight D 2016 Live TV Merken Horst Lichter ist auf Heimatbesuch im Schwarzwald-Studio von Pierre M. Krause: Der beliebte Fernsehkoch und Entertainer ist vor einigen Jahren vom Rheinland in den Schwarzwald gezogen. Er bringt sein neues Buch "Keine Zeit für Arschlöcher" mit - und stellt sich seiner größten kulinarischen Herausforderung: Auf ihn wartet der "Mixer des Grauens". Musik kommt von Adesse und seiner Band: Der Berliner wäre um ein Haar Profifußballer geworden, hat mit Rapper Sido Erfolge gefeiert und begeisterte dieses Jahr schon auf dem SWR3 New Pop Festival. Er spielt seinen Hit "Männer weinen nicht", wie immer live. Und Moderator Pierre M. Krause wagt sich in einer neuen Folge "Pierre am Meer" hinaus ins weite Watt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Pierre M. Krause Show