ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 118 D 2006 Stereo Live TV Merken Robert ist sauer: Der Kochkurs mit Patrick Lindner wird auch ohne ihn ein voller Erfolg. Zusammen mit Laura zaubert der prominente Gastkoch ein wunderbares Menü. Als Robert davon kostet, muss auch er zugeben, dass es ausgezeichnet ist. Trotzdem ist seine Wut noch nicht verraucht. Er unterstellt Laura, dass sie von Patrick Lindners Auftritt gewusst haben muss. Neuer Ärger ist vorprogrammiert. Marie ist noch ganz verzaubert von ihrem Tanz mit Lars und hängt an seinen Lippen, als er ihr das Einmaleins des Weins erklärt. Da Lars weiter nett zu ihr ist, sieht sie sich in ihren Gefühlen bestätigt. Bis sie hören muss, was Lars zu Robert sagt, Marie sei für ihn noch ein halbes Kind und als Frau nicht wirklich für voll zu nehmen... Obwohl Charlotte Werner immer noch liebt, distanziert sie sich von ihm. Als Werner erfährt, dass sie Probleme mit ihrer nächsten Charity-Veranstaltung hat, möchte er ihr gerne helfen. Mit Katharinas Unterstützung kann er heimlich Patrick Lindner als Promi-Moderator für Charlottes Event gewinnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Patrick Lindner (Patrick Lindner) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Didi Gassner Drehbuch: Agnes Kottmann