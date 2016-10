ONE 17:00 bis 17:45 Abenteuerserie Auf Achse Folge: 24 Glückssträhne D 1984 2016-10-24 03:25 Stereo 16:9 Live TV Merken An der ungarischen Grenze geraten unsere beiden Helden an ein Fossil von einem Trucker. Max, der Kollege, überredet Willers zu einem - natürlich illegalen - Spielchen. Die Kompagnons reagieren recht spontan, als sie Falschspiel wittern. Max haut mit dem gesamten Bargeld der beiden ab. Sein ehrenwerter Versuch, mit dem Spielgewinn zu spekulieren, erweist sich als regelrechter Schlag ins Wasser, in dem Fall der Donau. Bei der Suche nach dem verschwundenen Geld läuft Meersdonk zu ungeahnten kriminalistischen Aktivitäten auf, in deren Verlauf er in einer - natürlich zweckentfremdeten - Budapester Sauna landet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Franz Buchrieser (Max) Zoltan Ban (Magy) Endre Peczkay (Lajos) Lajos Mezey (Sluska) Originaltitel: Auf Achse Regie: Werner Masten Drehbuch: Christoph Fromm Kamera: Helge Weindler