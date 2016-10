SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 2016-10-24 03:25 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Etwa 800 Kürbissorten gibt es weltweit. Eine der drei Kandidatinnen in der ersten Runde züchtet 350 Sorten davon. Als Kürbisexpertin kennt sie viele Rezepte und weiß alles über das schmackhafte und vielseitige Gemüse. Nase hoch, Witterung aufnehmen und den Riechforscher ermitteln heißt es in der zweiten Runde. Dieser weiß, warum der Mensch riecht und wie er riecht. Die Nase schläft nie, sagt er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Christoph Sieber Originaltitel: Sag die Wahrheit