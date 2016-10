SWR 20:15 bis 21:45 Komödie Papa und die Braut aus Kuba D 2016 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wie verwandelt kehrt Clemens Filzhofer (Walter Kreye) von einem Kuba-Urlaub zurück, den ihm seine Kinder zum Siebzigsten geschenkt haben. Den Grund für die neue Lebenslust hat der Witwer gleich mitgebracht: die temperamentvolle Esperanza (Isabelle Redfern). Seiner erstaunten Familie teilt er mit, dass sie schon bald heiraten möchten. Von Ruhestand und Altenteil keine Rede - Clemens startet in seinen zweiten Frühling. Bei Sohn Peter (Johann von Bülow) und Tochter Martina (Annika Kuhl) stößt das auf wenig Begeisterung. Er möchte endlich die Firma übernehmen, seine Schwester möchte keine fast Gleichaltrige als Frau ihres Vaters. Insgeheim hatten Angehörige und Bekannte damit gerechnet, dass er die unverheiratet gebliebene Agnes (Lisa Kreuzer) vor den Altar führt. Schließlich ist die beste Freundin der verstorbenen Mutter längst ein Teil der Familie. Zwar liegt sie auch Clemens am Herzen, Augen hat er aber nur für Esperanza. Im Rekordtempo stellt der gewiefte Macher alle Weichen für die Traumhochzeit, die seine Kinder verhindern wollen. Sie trauen den Absichten der Braut nicht und fürchten um den Familienbesitz. Während Clemens großzügig Geschenke macht, denkt Esperanza viel an die eigene Familie, die bisher von ihrem Einkommen als Reiseführerin in Havanna lebte. Als sie mit jemandem auf Kuba telefoniert, hört Enkelin Sabrina (Ella-Maria Gollmer) zufällig etwas, das in die böse Ahnung ihres Vaters passen könnte. Die Teenagerin selbst hat ebenfalls ein Geheimnis, das sie bisher nicht sagen konnte. Wie aus einer bürgerlich-bayerischen Familie ein buntes Patchwork wird, erzählt die erfrischende Multi-Kulti-Komödie "Papa und die Braut aus Kuba". Walter Kreye, Fernsehkommissar a. D., schlüpft mit Begeisterung in die Rolle des frischverliebten Seniors, der ohne Rücksicht auf Verluste erst seine Familie und dann sich in eine "Kuba-Krise" stürzt. Theaterschauspielerin Isabelle Redfern verkörpert eine leidenschaftliche Frau mit Kämpferherz, die in der bayerischen Provinz bereits durch ihr Äußeres für Aufsehen sorgt. Mit einem Händchen für heitere wie ernste Momente inszenierte der preisgekrönte Regisseur Thorsten M. Schmidt gekonnt eine Liebesgeschichte, die an Vorurteilen wegen Altersunterschied und Herkunft zu scheitern droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Kreye (Clemens Filzhofer) Isabelle Redfern (Esperanza Santodomingo) Johann von Bülow (Peter Filzhofer) Annika Kuhl (Martina Filzhofer) Lisa Kreuzer (Agnes Poppelreiter) Rebecca Immanuel (Andrea Filzhofer) Ella-Maria Gollmer (Sabrina Filzhofer) Originaltitel: Papa und die Braut aus Kuba Regie: Thorsten M. Schmidt Drehbuch: Hardi Sturm Kamera: Jochen Stäblein Musik: Andreas Koslik Altersempfehlung: ab 6