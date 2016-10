SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Dreiländer-Naturpark-Raab / Tagesthema: Beschwerdefrei durch die Wechseljahre / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Hula-Hoop-Hype / Abenteuer Haushalt: Besser einkaufen - Ernährung und Wechseljahre / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: Live lyrics - Ron Spiess D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Dreiländer-Naturpark-Raab Begleitet von einem kundigen Wanderführer, zeigt Reporterin Alexandra Zielinski eine Radtour durch den österreichischen Naturpark Raab. Er liegt im Dreiländereck von Österreich, Slowenien und Ungarn und zeigt sich gerade jetzt im Herbst von seiner schönsten Seite. Tagesthema: Beschwerdefrei durch die Wechseljahre Mit Dr. Ina Ilkhanipur, Frauenärztin aus Gernsbach Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen - typische Beschwerden der Wechseljahre. Die einen haben sie, andere nicht. Frau Dr. Ilkhanipur, Gynäkologin aus Gernsbach, weiß wie Frauen diese Zeit der hormonellen Veränderung beschwerdefrei durchstehen können. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Hula-Hoop-Hype Was gut war, das kommt wieder. In den 1960er Jahren gabs ja mal einen sensationellen Hula-Hoop-Boom. In den 1980ern dann wieder - ja und jetzt siehts ganz nach einem dritten Revival aus. Überall bilden sich Hula-Hoop-Treffs - zum Beispiel in Freiburg. Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Ernährung und Wechseljahre Mit Sven Bach, Ernährungsberater aus Stuttgart Wie sich die Wechseljahre auf den Stoffwechsel und aufs Gewicht auswirken und wie Frau da einer Gewichtszunahme gegensteuern kann, das weiß Sven Bach aus der Praxis! Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten: Live lyrics: Ron Spiess Mit Ronald Spiess, Schauspieler Die SWR3 Live-Lyrix bringen die Songtexte aus dem Radio auf die Bühne, setzen das akustische Textzeilen-Puzzle Stück für Stück zusammen und stützen die Geschichten mit einem optischen Kostümfestival. Ron Spieß und seine Kollegen sind mit den Live-Lyrics auf Tour und haben aktuelle Hits, Klassiker und so manche Rarität im Programm. Bei Kaffee oder Tee verrät Schauspieler Ron Spieß, wie aus einem Text Inszenierung wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Dr. Ina Ilkhanipur (Frauenärztin aus Gernsbach), Sven Bach (Ernährungsberater aus Stuttgart), Ronald Spiess (Schauspieler) Originaltitel: Kaffee oder Tee