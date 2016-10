SWR 07:10 bis 07:20 Bildungsprogramm Dai, domanda! Moda D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Mailand ist ein Zentrum der Modeindustrie in Italien. Antonino Ognissanti spricht mit jungen Leuten, die später im Modebusiness arbeiten wollen und fragt Italiener zu ihrem Verhältnis zur Kleidung. Wie wichtig ist das Aussehen? Haben sie ein Lieblingskleidungsstück? Außerdem schaut sich Antonino an, wie die Menschen in der Zukunft wohl gekleidet sein werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dai, domanda! Altersempfehlung: ab 12

