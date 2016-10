RTL II 03:05 bis 03:45 Mysteryserie The Walking Dead Der Fang USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken In einem Rückblick wärmen sich Andrea und Michonne auf ihrem Weg durch die Wälder gerade an einem Lagerfeuer. Andrea fragt Michonne über die arm- und kieferlosen Beißer aus, mit denen sie durchs Land zieht. In Woodbury lädt Martinez trotz der Friedensverhandlungen ein ganzes Waffenarsenal auf einen Laster, nur als Vorsichtsmaßnahme, wie er sagt. Der Governor hingegen bereitet eine Folterkammer für Michonne vor. Dabei wird er von Milton beobachtet, der ihn zur Rede stellt. Milton warnt Andrea, zeigt ihr die Folterkammer und teilt ihr seine Befürchtung mit, dass der Governor jeden im Gefängnis töten wird - egal, ob ihm Michonne ausgeliefert wird oder nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Glen Mazzara, Evan T. Reilly Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18

