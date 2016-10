RTL II 01:00 bis 01:45 Mysteryserie The Walking Dead Der Strick des Jägers USA 2013 2016-10-24 03:45 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Rick hat scheinbar endgültig über Michonnes Schicksal entschieden. Er bittet Merle, ihm dabei zu helfen, sie heimlich nach Woodbury zu entführen. Unterwegs kann Michonne jedoch Merle überzeugen, sie freizulassen. Stattdessen heckt Merle einen kühnen Plan aus, eine Horde Beißer zu dem Gebäude zu locken, in dem sich der Governor befindet, und ihn ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Merle kann zwar einige von dessen Männern erschießen, doch das Attentat selbst misslingt. Merle wird gefangen genommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18